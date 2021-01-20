Украину готовят к введению COVID-паспортов - Ляшко
Всех привитых будут заносить в электронную систему
Всех привитых будут заносить в электронную систему
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, всех привитых будут заносить в электронную систему охраны здоровья. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.
Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.
Напомним, ранее Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации.
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