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20 января 2021, 10:09 15

Украину готовят к введению COVID-паспортов - Ляшко

20 января 2021, 10:09 15
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Всех привитых будут заносить в электронную систему
Всех привитых будут заносить в электронную систему
Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, всех привитых будут заносить в электронную систему охраны здоровья. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

Напомним, ранее Степанов пообещал выдавать "COVID-паспорта" украинцам при вакцинации.

Виктор Ляшко вакцина коронавирус карантин украинцы
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