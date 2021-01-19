Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав свідчення в Києві

Він розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ

Він розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ

Фото: скріншот відео

Колишній білоруський спецназівець Ігор Макар, який оприлюднив записи, що свідчать про можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям в Києві.

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