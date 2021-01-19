Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав свідчення в Києві
Колишній білоруський спецназівець Ігор Макар, який оприлюднив записи, що свідчать про можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям в Києві.
Як передає RegioNews, про це Макар розповів в інтерв'ю "Радиë Свабода".
Він розповів, що його запросила українська сторона для співпраці в розкритті вбивства Шеремета. Йому видали українську візу і по приїзду в країну зустріли спецслужби, які охороняли його цілодобово.
Ми проводили слідчі дії й інші заходи в Національній поліції, після чого українська сторона повідомила мені, що у них немає причин не довіряти мені", - повідомив Макар.
Також ексспецназівець додав, що розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ. За його словами, він не розповідав про все в медіа, оскільки побоювався за безпеку певних людей.
Він також додав, що розслідування справи Шеремета тепер може "докорінно змінитися".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі, і в поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета. Водночас у МВС кажуть, що підстав для звільнення підозрюваних у "справі Шеремета" немає: начебто "білоруський слід" підтверджує причетність підозрюваних до вбивства Шеремета.
Згодом стало відомо, що ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ.