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19 січня 2021, 13:22 214

Справа Шеремета: колишній білоруський офіцер дав свідчення в Києві

19 січня 2021, 13:22 214
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Він розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ
Він розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ
Фото: скріншот відео
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Колишній білоруський спецназівець Ігор Макар, який оприлюднив записи, що свідчать про можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям в Києві.

Як передає RegioNews, про це Макар розповів в інтерв'ю "Радиë Свабода".

Він розповів, що його запросила українська сторона для співпраці в розкритті вбивства Шеремета. Йому видали українську візу і по приїзду в країну зустріли спецслужби, які охороняли його цілодобово.

Ми проводили слідчі дії й інші заходи в Національній поліції, після чого українська сторона повідомила мені, що у них немає причин не довіряти мені", - повідомив Макар.

Також ексспецназівець додав, що розповів українським правоохоронцям куди більше інформації, ніж раніше оприлюднив у ЗМІ. За його словами, він не розповідав про все в медіа, оскільки побоювався за безпеку певних людей.

Він також додав, що розслідування справи Шеремета тепер може "докорінно змінитися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі, і в поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета. Водночас у МВС кажуть, що підстав для звільнення підозрюваних у "справі Шеремета" немає: начебто "білоруський слід" підтверджує причетність підозрюваних до вбивства Шеремета.

Згодом стало відомо, що ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ.

розслідування убивство поліція журналісти Справа Шеремета
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