В полиции дали официальный комментарий относительно "белорусского следа" в убийстве Шеремета

Данные Нацполиция получила еще в декабре 2020 года

Данные Нацполиция получила еще в декабре 2020 года

Фото: ukrinform.ua

Национальная полиция Украины сообщила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв.

В настоящее время следователи Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси.

Напомним, 25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор огласил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.

Также суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля, фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей.