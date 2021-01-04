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04 января 2021, 20:29 5

В МВД заявляют, что "белорусский след" подтверждает причастность подозреваемых к убийству Шеремета

04 января 2021, 20:29 5
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Оснований для освобождения подозреваемых нет
Оснований для освобождения подозреваемых нет
Фото: из открытых источников
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По мнению представителя Министерства внутренних дел Украины Андрея Шевченко, новые доказательства в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Как передает RegioNews, об этом Шевченко заявил в комментарии BBC.

Информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц", - сказал Шевченко.

Он добавил, что сейчас нет оснований для освобождения подозреваемых.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления", - сказали в МВД.

При этом адвокаты подозреваемых Дмитрий Круговой, Виталий Галенченко и Станислав Кулик считают, что новая информация меняет все дело.

В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных", - считают адвокаты.

Напомним, по версии следствия, среди подозреваемых - военный Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Ранее сообщалось, что версия о причастности белорусских спецслужб к убийству появилась после публикации в интернете записей якобы прослушивание в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

Впоследствии Национальная полиция Украины сообщила, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

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