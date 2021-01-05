Дело Шеремета: экс-сотрудник белорусского спецназа Макар готов свидетельствовать в ОГПУ

Владелец обнародованных вчера секретных аудиозаписей уже дал согласие на сотрудничество украинским спецслужбам

Владелец обнародованных вчера секретных аудиозаписей уже дал согласие на сотрудничество украинским спецслужбам

Фото: скриншот с видеообщения Суспильного

Официального допроса еще не было, но украинские спецслужбы уже связывались с Макаром и он подтвердил, что готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также он сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза.

Об этом сообщил Игорь Макар в интервью Суспильному, передает RegioNews.

Игорь Макар рассказал, что получил записи, на которых якобы чиновники КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета, в 2012 году от своих источников из КГБ Беларуси и передал их американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь своего друга Олега Алкаева, имя которого услышал на записях. Благодаря этому остались живы еще несколько человек, чьи имена там звучали. Но Шеремета спасти не удалось.

Этот материал ко мне попал в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Республики Беларусь. В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Олег Алкаев ‒ бывший начальник Минского СИЗО, руководитель "расстрельной группы”, которая исполняла смертные приговоры. Алкаев выехал из Беларуси в 2001-м, стал критиком режима Лукашенко. В 2007-м Павел Шеремет издал книгу Алкаева ”Расстрельная команда” ‒ ред.). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь. Я сначала передал (записи ‒ ред.) американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаеву, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живыми Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина ‒ ред.). Также планировалось физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог ‒ ред.), он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет, - сказал Макар.

Игорь Макар говорит, что все возможные экспертизы записей были сделаны и что человек, "бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси ‒ ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины".

Макар сообщает, что обнародовал материалы именно сейчас потому, что в Беларуси народ восстал против диктаторского режима и сейчас его стране нужна поддержка. В 2012-м, когда Макар получил эти пленки, политическая ситуация была другая и обнародование не дало бы такого результата.

Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы бы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, которые были совершены, в частности, убийство Павла Шеремета.

Макар говорит, что готов прибыть в Киев, чтобы дать показания.

Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость или будут какие-то факты, я, конечно, буду извещать, когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, — я готов.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации СМИ, убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси, и в полиции дали официальный комментарий относительно "белорусского следа" в убийстве Шеремета. В то же время в МВД говорят, что оснований для освобождения подозреваемых по "делу Шеремета" нет: вроде бы "белорусский след" подтверждает причастность подозреваемых к убийству Шеремета.