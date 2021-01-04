Убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси - СМИ

Устранение журналиста должно было стать "публичным сигналом"

Устранение журналиста должно было стать "публичным сигналом"

Фото: из открытых источников

Секретные службы Республики Беларусь еще в 2012 году по приказу Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки.

Как передает RegioNews, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на аудиозаписи разговоров по данной теме.

Так, на записях звучат слова главы КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, которые, по данным СМИ, были записаны скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске.

В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом.

Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей... Президент ждет этих операций", - говорится в аудиозаписи.

Помимо этого, в руки расследователей попали документы слежения за Павлом Шереметом. Также, на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов.

На совещании обсуждалось использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

Напомним, 25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор огласил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.

Также суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля, фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей.