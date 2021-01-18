Правительство Украины уволило главу Гослесагентства

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина

Фото: Facebook

Кабинет Министров на внеочередном заседании 18 января принял решение об увольнении Василия Кузевича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин проголосовал за: увольнение Кузевича Василия Степановича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов временно возлагаются на Юрия Болоховца, который занимает должность заместителя председателя Гослесагентства.

Ранее сообщалось, что 18 января Кабмин согласовал назначение заместителей глав четырех ОГА.