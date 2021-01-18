10:58  18 января
Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
08:06  18 января
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 11:42 36

Правительство Украины уволило главу Гослесагентства

18 января 2021, 11:42 36
Читайте також українською мовою
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров на внеочередном заседании 18 января принял решение об увольнении Василия Кузевича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин проголосовал за: увольнение Кузевича Василия Степановича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов временно возлагаются на Юрия Болоховца, который занимает должность заместителя председателя Гослесагентства.

Ранее сообщалось, что 18 января Кабмин согласовал назначение заместителей глав четырех ОГА.

Кабмин Гослесагентство назначение должность глава
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »