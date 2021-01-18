Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
При этом усиленный карантин после 24 января продлевать не будут
При этом усиленный карантин после 24 января продлевать не будут
Кабинет министров намерен продолжить адаптивный карантин в Украине до 31 марта. При этом усиленный карантин после 24 января продлевать не будут.
Как передает RegioNews, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.
По состоянию на сейчас текущий карантин введен до конца февраля.
"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль и добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".
Напомним, что с 14 января в Украине начали штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у клиентов.
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