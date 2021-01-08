На Ровенщине пьяный дубенчанин застрелил 23-летнего фельдшера

Еще более двадцати людям удалось сбежать

Еще более двадцати людям удалось сбежать

Фото Нацполиции

Этой ночью в одном из развлекательных заведений города Дубно во время стрельбы погиб местный фельдшер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

От полученного огнестрельного ранения сегодня, восьмого января, погиб 23-летний житель Дубно. Правоохранители разыскивают 34-летнего дубенчанина, причастного к умышленному убийству.

В развлекательном заведении Дубна этой ночью отдыхало несколько компаний. Около двух часов 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, приставая к другим отдыхающим. Как следствие — между двумя компаниями на улице возникла потасовка и драка, - говорится в сообщении полиции

Также сообщается, что получив незначительные телесные повреждения, 34-летний мужчина решил отомстить. Он вскочил в свой автомобиль "Toyota Land Cruiser" и уехал. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу, попав в 23-летнего отдыхающего.

Злоумышленник продолжал стрелять. Ориентировочно 25 человек, которые находились возле заведения, успели убежать, поэтому никто больше не пострадал. Со слов очевидцев происшествия, оружие было похоже на автомат Калашникова.

После этого дубенчанин начал убегать на своем внедорожнике, протаранив одну из машин, которая была припаркована возле заведения, а затем въехал в стену. Когда понял, что машина дальше ехать не может, сбежал. Местонахождение оружия устанавливается. Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на территорию местного отдела полиции.

Медики "скорой", которые немедленно приехали по вызову к развлекательному заведению, лишь констатировали смерть своего коллеги — 23-летнего фельдшера.

По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Проводятся следственные и розыскные мероприятия в отношении местанахождения злоумышленника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в заказе двойного убийства подозревают депутата поселкового совета, а в Тернополе задержали группу лиц, которые похитили и пытали человека.