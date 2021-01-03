Хранил оружие и взрывчатку: в Черкасской области местному жителю грозит до 7 лет тюрьмы

Правоохранители нашли дома у мужчины гранату Ф-1

Правоохранители нашли дома у мужчины гранату Ф-1

Фото: Нацполиция

В селе Паланка Уманского района Черкасской области у местного жителя нашли гранату, пистолеты и патроны. За незаконное хранение оружия ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Так, местный житель хранил у себя дома гранату Ф-1, пистолеты, порох и патроны.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу, а в отношении нарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители напоминают, что каждый, кто имеет у себя оружие без соответствующего разрешения, может принести его в полицию, чтобы избежать ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров.