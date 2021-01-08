На Рівненщині п’яний дубенчанин застрелив 23-річного фельдшера

Ще понад двадцятьом людям вдалося втекти

Ще понад двадцятьом людям вдалося втекти

Фото Нацполіції

Цієї ночі в одному із розважальних закладів міста Дубно під час стрілянини загинув місцевий фельдшер.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

Від отриманого вогнепального поранення сьогодні, восьмого січня, загинув 23-річний житель Дубна. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до умисного вбивства.

У розважальному закладі Дубна цієї ночі відпочивало кілька компаній. Близько другої години 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, почав поводити себе неадекватно та агресивно, чіпляючись до інших відпочиваючих. Як наслідок — між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка, - йдеться у повідомленні поліції

Також повідомляється, що отримавши незначні тілесні ушкодження, 34-річний чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто "Toyota Land Cruiser" та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного відпочивальника.

Зловмисник продовжував стріляти. Орієнтовно 25 осіб, які перебували біля закладу, встигли втекти, тож ніхто більше не постраждав. Зі слів очевидців події, зброя була схожа на автомат Калашникова.

Після цього дубенчанин почав утікати на своєму позашляховику, протаранивши одну з автівок, що була припаркована біля закладу, а потім – в’їхав у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік. Місцезнаходження зброї встановлюється. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на територію місцевого відділу поліції.

Медики "швидкої", які негайно приїхали за викликом до розважального закладу, лише констатували смерть свого колеги — 23-річного фельдшера.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Проводяться слідчі та розшукові заходи щодо місця знаходження зловмисника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині у замовленні подвійного вбивства підозрюють депутата селищної ради, а у Тернополі затримали групу осіб, які викрали і катували людину.