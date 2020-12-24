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24 декабря 2020, 13:43 5

В Тернополе задержали группу лиц, которые похитили и пытали человека

24 декабря 2020, 13:43 5
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Злоумышленники лишили свободы мужчину, женщину, похитили его авто и требовали у него 800 тысяч долларов
Злоумышленники лишили свободы мужчину, женщину, похитили его авто и требовали у него 800 тысяч долларов
Фото Нацполиции
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Незаконное лишение свободы, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством - сразу три статьи Уголовного кодекса Украины инкриминируют правоохранители Тернополя нескольким жителям областного центра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В течение ночи группа неизвестных лиц удерживала и мучила уроженца Тернопольщины.

Пока человек живет в Киеве. Занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

На выезде из Тернополя около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другое авто и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry.

Незаконне позбавлення волі, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом - одразу три статті кримінального...

Posted by Поліція Тернопільської області on Thursday, December 24, 2020

О преступлении и своем месте пребывания сообщил сам потерпевший уже под утро после ночи пыток - второй телефон похитители не нашли во время обыска. По словам потерпевшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им 800 тысяч долларов.

На место преступления выезжали оперативники уголовного розыска, следователи и бойцы спецподразделения КОРД. Однако злоумышленники успели скрыться.

По словам заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Тернопольской области Виталия Гатанюка, под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры правоохранителям удалось задержать двух из семи подозреваемых - соорганизатора и исполнителя. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тысяч гривен соответственно.

Еще одного угонщика задержали через полтора суток после преступления. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. В отношении него в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы, - говорит Виталий Гатанюк.

Место нахождения еще трех подозреваемых устанавливается. Пока известно, что один из группы уже успел пересечь границу. Жену, говорит Виталий Гатанюк, правоохранители нашли также. Женщину похитители удерживали в одной из гостиниц Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Похищенное авто сотрудники полиции нашли за несколько километров от места преступления.

Всем злоумышленникам уже объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц), 189 (Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц) и 289 (Незаконное завладение транспортным средством организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья'я потерпевшего). Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине фермер пытался похитить предпринимателя и получить $150 тысяч.

Тернополь похищение полиция угон пытки
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