Полиция возбудила дело из-за гибели сына Корбана
Багги с телами двух подростков обнаружили в реке Мокрая Сура
Багги с телами двух подростков обнаружили в реке Мокрая Сура
Полиция открыла дело по факту гибели сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении прессслужбы ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
По факту гибели Льва Корбана, сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Багги с телами двух подростков обнаружили в реке Мокрая Сура.
Полиция открыла дело по ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Сейчас расследуются подробности происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что вблизи Днепра трагически погиб сын Геннадия Корбана.
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