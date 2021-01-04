Смертельное ДТП на железнодорожном пути: в Запорожской области расследуют наезд на пешехода

От полученных телесных повреждений мужчина скончался

От полученных телесных повреждений мужчина скончался

Фото: Нацполиция

В Запорожской области на перегоне "Запорожье-Грузовое" - "Запорожье-1" машинист поезда "Hundai hrcs 5" совершил наезд на пешехода, который пересекал пути по ходу движения поезда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители установили, что погибший - житель Шевченковского района, 1990 года рождения. Сообщение о ДТП поступило в полицию 3 января.

По данному факту следователем Шевченковского отделения полиции открыто уголовное производство. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Киевщине пострадали п'ять человек.