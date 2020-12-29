На Киевщине в заказе двойного убийства подозревают депутата поселкового совета

Полиции области удалось сработать на опережение

Полиции области удалось сработать на опережение

Фото: Нацполиция

В Киевской области житель одного из сел Броварского района, депутат 8-го созыва поселкового совета подозревается в заказе услуг "киллера", который должен был ликвидировать оппонентов депутата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Так, под прицелом киллера должны были оказаться 47-летний односельчанин депутата и 39-летний житель соседнего села. В полиции удалось предотвратить заказное убийство.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 000 долларов США и предоставил задаток - 300 долларов", - говорится в сообщении.

Для задержания организатора запланированных преступлений были привлечены бойцы отдела быстрого реагирования, оперативники ДВБ, Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции. Ему готовится вручение подозрения по факту организации покушения на заказное убийство.

Напомним, 20 декабря в Славянске неизвестный преступник убил 56-летнего мужчину, его гражданскую жену и тещу.