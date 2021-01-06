В КСУ заявили, что Тупицкий будет работать и дальше, несмотря на указ Зеленского о его отстранении
Там не исключили, что Тупицкий будет ходить на работу по пропускам
Там не исключили, что Тупицкий будет ходить на работу по пропускам
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что глава КСУ Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу, несмотря на указ Зеленского о его отстранении.
Об этом Слиденко заявил "5 каналу", пишет RegioNews.
Судья сообщил, что Александр Тупицкий продолжит выполнять свои обязанности, он не исключает, что тот "будет ходить на работу по пропускам".
"Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – заявил Слиденко.
Напомним, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом и в тот же день отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.
30 декабря в КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, когда отстранил Тупицкого и объявили о намерении из-за отстранения Тупицкого президентом провести спецзаседание.
В Офисе президента в ответ заявили, что заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожно".
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