В КСУ заявили, что Тупицкий будет работать и дальше, несмотря на указ Зеленского о его отстранении

Там не исключили, что Тупицкий будет ходить на работу по пропускам

Там не исключили, что Тупицкий будет ходить на работу по пропускам

Фото из открытых источников

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что глава КСУ Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу, несмотря на указ Зеленского о его отстранении.

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