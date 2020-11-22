В течение новогодних праздников из Киева в Славское будет ездить дополнительный поезд

Поезд будет курсировать с 15 декабря до 17 января

Поезд будет курсировать с 15 декабря до 17 января

Фото: Facebook

Укрзализныця назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева на горнолыжный курорт Славское во Львовской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовский ОГА Роман Матис, пишет RegioNews.

Из Киева поезд будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрыю (12:19) и прибывает в Славское в 13:16.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Подзамче (18:54), Коростене (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.

Билеты вскоре появятся в продаже.

Хорошие новости для внутреннего карантинного туризма. Укрзализныця назначили на праздничный период дополнительный поезд "... Posted by Роман Матис on Friday, November 20, 2020

Напомним, железнодорожники восстановили пути под Кривым Рогом, где ранее во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов.