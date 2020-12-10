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10 декабря 2020, 13:59

"Укрзализныця" с 2021 года повысит стоимость билетов

10 декабря 2020, 13:59
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В 2021 году предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно
В 2021 году предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно
Фото: Укрзализныця
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Компания "Укрзализныця" собирается проиндексировать тарифы в 2021 году, увеличив стоимость перевозки пассажиров.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на финансовый план компании.

"В 2021 году предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", — отмечается в финплане компании.

Также компания планирует выручку в 86,5 млрд грн, что на 15,4% больше ожидаемого результата 2020 года. Чистая прибыль должна составить 3,53 млрд грн.

На капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,2 млрд грн, на покупку или изготовление основных средств — 8,4 млрд грн, на модернизацию основных средств — 5,7 млрд грн и на капремонт — 5,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления.

Укрзализныця
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