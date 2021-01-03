Жесткий карантин в январе могут отменить: в ОП рассказали, по каким причинам это произойдет - СМИ

Пока что, по графику предполагается локдаун

Пока что, по графику предполагается локдаун

Фото: из открытых источников

В СМИ сообщают, что в Офисе президента говорят о возможной отмене введение жесткого карантина в январе 2021 года. Однако пока что, все идет по плану - локдаун будет.

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии изданию "РБК-Украина".

Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник.

Напомним, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт, по сравнению с весенним жестким карантином, продолжит работать без изменений.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз.