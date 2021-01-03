14:16  03 января
Заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз
13:19  03 января
В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации
18:32  03 января
В ООС зафиксировали семь нарушений за сутки со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
03 января 2021, 16:11 49

Жесткий карантин в январе могут отменить: в ОП рассказали, по каким причинам это произойдет - СМИ

03 января 2021, 16:11 49
Читайте також українською мовою
Пока что, по графику предполагается локдаун
Пока что, по графику предполагается локдаун
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В СМИ сообщают, что в Офисе президента говорят о возможной отмене введение жесткого карантина в январе 2021 года. Однако пока что, все идет по плану - локдаун будет.

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии изданию "РБК-Украина".

Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сообщил источник.

Напомним, после праздников в Украине начнут действовать усиленные ограничения. Усиленный карантин будет действовать с 8 января до полуночи 25 января.

В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт, по сравнению с весенним жестким карантином, продолжит работать без изменений.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз.

локдаун карантин коронавирус Украина Ограничение
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Виктория Сюмар
Все блоги »