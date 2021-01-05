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05 января 2021, 11:31 1260

Степанов опроверг информацию о запрете торговли определенными товарами в локдаун

05 января 2021, 11:31 1260
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Информация о запрете торговли лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, прессой и кормами для животных, которая вчера появилась в сети, является недостоверной.

Об этом сообщил министр охраны здоровья во время брифинга, передает RegioNews.

Согласно постановлению КМУ №1236, которое регулирует ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в период с 00 часов 00 минут 8 января 2021г. до 00 часов 00 минут 25 января 2021 г., на территории Украины будет разрешена торговля исключительно товарами, относящимися к продуктам питания, на торговых площадях, не менее чем 60 процентов которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, - сообщил Максим Степанов.

Он добавил, что информация о запрете торговли лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, прессой и кормами для животных, которая вчера появилась в сети, является недостоверной.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я України Максим Степанов за 5 січня: В Україні суттєво зменшилась...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что жесткий карантин в январе могут отменить: в ОП рассказали, по каким причинам это произойдет, но пока что по графику предполагается локдаун.

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