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04 января 2021, 17:08 11

У Зеленского ожидают "COVID-бум" из-за празднования Нового года

04 января 2021, 17:08 11
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Президент поручил проанализировать динамику заболеваемости
Президент поручил проанализировать динамику заболеваемости
Фото: из открытых источников
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В Украине после празднования Нового года возможен стремительный рост количества больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента по результатам совещания.

Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста количества больных на коронавирус. К тому же ожидается рост заболеваемости гриппом.

Несмотря на это, Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Также сообщается, что в последние недели количество больных COVID-19 уменьшается и растет количество тех, кто выздоровел. Кроме того, сейчас в стране наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией - за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев, тогда как, с 9 по 15 ноября - почти 39 тысяч.

Напомним, в Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случаев.

коронавирус карантин Офис президента президент локдаун
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