10:35  25 декабря
Коронавирус в Украине подхватили еще более 11 тысяч человек
13:16  25 декабря
Зеленский заявил, что Степанова ждет большая проверка
10:02  25 декабря
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших защитников
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2020, 13:40 102

"Не готовь камеру другому, сам в нее попадешь": У Порошенко ответили Зеленскому на заявление о его посадке

25 декабря 2020, 13:40 102
Читайте також українською мовою
В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов
В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пресс-службе "Европейской солидарности" заявили, что при правлении президента Владимира Зеленского есть коррупционные скандалы, пока он говорит, что "все ждут, когда посадят" пятого главу государства Петра Порошенко.

Об этом сообщили в политсиле ответе на запрос LIGA.net, пишет RegioNews.

"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования", – говорится в комментарии.

В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов. В политсиле заявили, что "общество ждет не мести оппоненту, а конца эпохи бедности".

В комментарии также отмечается, что при Зеленском есть скандалы с заместителем главы его Офиса Олегом Татаровым и программой "Большая стройка", есть и коррупционное дело против исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом", – заявили в политсиле.

Напомним, ранее Зеленский пригрозил правоохранителям посадками из-за взяток.

Украина нардепы президент тюрьма камеры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »