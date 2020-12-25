"Не готовь камеру другому, сам в нее попадешь": У Порошенко ответили Зеленскому на заявление о его посадке

В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов

В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов

Фото из открытых источников

В пресс-службе "Европейской солидарности" заявили, что при правлении президента Владимира Зеленского есть коррупционные скандалы, пока он говорит, что "все ждут, когда посадят" пятого главу государства Петра Порошенко.

Об этом сообщили в политсиле ответе на запрос LIGA.net, пишет RegioNews.

"Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования", – говорится в комментарии.

В "Евросолидарности" напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам разных соцопросов. В политсиле заявили, что "общество ждет не мести оппоненту, а конца эпохи бедности".

В комментарии также отмечается, что при Зеленском есть скандалы с заместителем главы его Офиса Олегом Татаровым и программой "Большая стройка", есть и коррупционное дело против исключенного из "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко.

"Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом", – заявили в политсиле.

Напомним, ранее Зеленский пригрозил правоохранителям посадками из-за взяток.