15:56  31 декабря
В Минздраве рассказали, сколько Украина потратила в этом году на вакцины и экспресс-тесты
17:49  31 декабря
С нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов
19:36  31 декабря
Предновогодние сутки на Донбассе: одно нарушение "тишины"
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2020, 22:30 763

В сеть "слили" видео возможного новогоднего обращения президента Зеленского

31 декабря 2020, 22:30 763
Читайте також українською мовою
Это случилось за два часа до Нового года
Это случилось за два часа до Нового года
Читайте також
українською мовою

За два часа до Нового года в сети появилось видео возможного обращения президента Владимира Зеленского к украинцам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Карточный офис

Стоит отметить, что фальстарт с публикацией поздравления президента — это, пожалуй, впервые в истории Украины.


Обращение президента длиться рекордные 15 минут. В нем много локаций и детей. Много общих слов и перечисление достижений. По сути, это обычная новогодняя речь президента, просто смонтированная необычно. Глава государства произносит общие слова и перечисляет достижения. Единственное, что было нестандартным - это переход в конце выступления на русский язык, когда Зеленский обращался к жителям Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Напомним, что ранее СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского

Владимир Зеленский поздравление президент дети Новый год
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »