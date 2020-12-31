В сеть "слили" видео возможного новогоднего обращения президента Зеленского

Это случилось за два часа до Нового года

Это случилось за два часа до Нового года

За два часа до Нового года в сети появилось видео возможного обращения президента Владимира Зеленского к украинцам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Карточный офис

Стоит отметить, что фальстарт с публикацией поздравления президента — это, пожалуй, впервые в истории Украины.





Обращение президента длиться рекордные 15 минут. В нем много локаций и детей. Много общих слов и перечисление достижений. По сути, это обычная новогодняя речь президента, просто смонтированная необычно. Глава государства произносит общие слова и перечисляет достижения. Единственное, что было нестандартным - это переход в конце выступления на русский язык, когда Зеленский обращался к жителям Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Напомним, что ранее СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского