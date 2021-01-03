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03 января 2021, 11:44 5637

За съемки новогоднего обращения Зеленского детям заплатили по 500 гривен - СМИ

03 января 2021, 11:44 5637
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Детей могли незаконно снимать в ночное время
Детей могли незаконно снимать в ночное время
Фото: скриншот видео
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Дети, задействованные в массовке во время съемок новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского были наняты с помощью кастингового агентства "Лот". При этом, за участие в ролике каждый из малышей получил по 500 гривен. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что съемки проходили 27-28 декабря в одну или две смены, согласно объявлению. Родителям, которые заинтересовались предложением, говорили, что сниматься будет поздравление для Владимира Зеленского, а детям надо будет отыграть эмоции.

Помимо этого, стало известно, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00 ночи следующего дня, несмотря на то, что действующим законодательством запрещено привлекать несовершеннолетних к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 5 часов незаконно эксплуатировали детский труд в интересах Владимира Зеленского.

Напомним, ранее СМИ узнали, где и с кем Зеленский планирует встречать Новый год.

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Владимир Зеленский украинцы праздник видео дети
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