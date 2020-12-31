Подброшенные под дверь квартиры Шабунина гранаты были без запалов

Скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов направлены на экспертизу

Скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов направлены на экспертизу

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры в жилом доме начато уголовное производство

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей члену семьи общественного деятеля, - сообщают в прокуратуре.

Так, утром 31 декабря 2020 года на линию "102" поступило сообщение от гражданина, о том что возле дверей квартиры по ул. Якуба Коласа, которую он арендует, находится пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.

Правоохранители, которые прибыли на место вызова, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины.

За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження За... Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, December 31, 2020

В ходе следствия также установлено, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера возле квартиры матери активиста Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, а сегодня взрывчатку подложили и под дверь теще Шабунина. Полиция предложила активисту меры безопасности. В гранатах не было средств подрыва.