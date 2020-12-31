Подброшенные под дверь квартиры Шабунина гранаты были без запалов
По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей семье общественного деятеля, начато уголовное производство.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры в жилом доме начато уголовное производство
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей члену семьи общественного деятеля, - сообщают в прокуратуре.
Так, утром 31 декабря 2020 года на линию "102" поступило сообщение от гражданина, о том что возле дверей квартиры по ул. Якуба Коласа, которую он арендует, находится пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.
Правоохранители, которые прибыли на место вызова, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины.
За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження За...Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, December 31, 2020
В ходе следствия также установлено, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.
В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера возле квартиры матери активиста Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, а сегодня взрывчатку подложили и под дверь теще Шабунина. Полиция предложила активисту меры безопасности. В гранатах не было средств подрыва.