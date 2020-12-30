Семье журналиста Лещенко угрожают из-за дела Татарова
Журналист и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал скриншот сообщения с угрозами дочери его жены в связи с делом заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
В сообщении, которое ему прислали в один из мессенджеров с номера, зарегистрированного в Российской Федерации, говорится, что Лещенко "должен забыть фамилию Татаров". Далее злоумышленники написали, что у его жены есть очень красивый ребенок.
Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - написал Лещенко.
Известно, что он активно освещает в себя в Telegram и YouTube-канале дело коррупции Олега Татрова, заместителя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Перед получением угроз Сергеем Лещенко Татаров упомянул его в своем Telegram-канале.
В последнее время фальсифицированное в отношении меня НАБУ дело о якобы предоставленной мной эксперту скидке на парковку стал комментировать бывший депутат БПП Лещенко", - написал Татаров.
Напомним, 30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения заместителю Ермака Олегу Татарову.
28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.