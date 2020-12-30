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30 декабря 2020, 16:47 246

Семье журналиста Лещенко угрожают из-за дела Татарова

30 декабря 2020, 16:47 246
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Ему прислали угрозы с требованием "забыть" фамилию Татаров
Ему прислали угрозы с требованием "забыть" фамилию Татаров
Фото: из открытых источников
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Журналист и нардеп 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал скриншот сообщения с угрозами дочери его жены в связи с делом заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

В сообщении, которое ему прислали в один из мессенджеров с номера, зарегистрированного в Российской Федерации, говорится, что Лещенко "должен забыть фамилию Татаров". Далее злоумышленники написали, что у его жены есть очень красивый ребенок.

Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - написал Лещенко.

Известно, что он активно освещает в себя в Telegram и YouTube-канале дело коррупции Олега Татрова, заместителя председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Перед получением угроз Сергеем Лещенко Татаров упомянул его в своем Telegram-канале.

В последнее время фальсифицированное в отношении меня НАБУ дело о якобы предоставленной мной эксперту скидке на парковку стал комментировать бывший депутат БПП Лещенко", - написал Татаров.

Напомним, 30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения заместителю Ермака Олегу Татарову.

28 декабря суд по делу Татарова не состоялся из-за неявки прокуроров, заседание перенесли. Суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Олег Татаров Сергей Лещенко угрозы коррупция Офис президента
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