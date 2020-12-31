Підкинуті під двері квартири Шабуніна гранати були без запалів

Скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів направлені на експертизу

Скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів направлені на експертизу

Фото з відкритих джерел

За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить сім’ї громадського діяча, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчими Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча, - повідомляють у прокуратурі.

Так, зранку 31 грудня 2020 року на лінію "102" надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Коласа, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України.

За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження За... Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, December 31, 2020

У ході слідства також з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора біля квартири матері активіста Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій, а сьогодні вибухівку підклали і під двері тещі Шабуніна. Поліція запропонувала активістові заходи безпеки. У гранатах не було засобів підриву.