В новогоднюю ночь безопасность украинцев будут обеспечивать 23 тысячи правоохранителей

В более 400 населенных пунктах планируют почти пол тысячи массовых мероприятий

В более 400 населенных пунктах планируют почти пол тысячи массовых мероприятий

Фото Нацполиции

В целом к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства в 412 населенных пунктах запланировано проведение 456 массовых мероприятий. Безопасность и порядок там будут обеспечивать около 23 тысяч правоохранителей.

Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирования на заявления и сообщения граждан.

Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и придерживаться карантинных требований.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома, а в МИНЗДРАВЕ объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь.