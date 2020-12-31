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31 декабря 2020, 16:36 6

В новогоднюю ночь безопасность украинцев будут обеспечивать 23 тысячи правоохранителей

31 декабря 2020, 16:36 6
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В более 400 населенных пунктах планируют почти пол тысячи массовых мероприятий
В более 400 населенных пунктах планируют почти пол тысячи массовых мероприятий
Фото Нацполиции
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В целом к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства в 412 населенных пунктах запланировано проведение 456 массовых мероприятий. Безопасность и порядок там будут обеспечивать около 23 тысяч правоохранителей.

Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирования на заявления и сообщения граждан.

Полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и придерживаться карантинных требований.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу, более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома, а в МИНЗДРАВЕ объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь.

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