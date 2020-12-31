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31 декабря 2020, 14:08 202

Взрывчатку подложили и под дверь теще Шабунина

31 декабря 2020, 14:08 202
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Полиция предложит активисту меры безопасности
Полиция предложит активисту меры безопасности
Фото из открытых источников
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В Киеве в многоэтажке обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1 возле входной двери квартиры, собственницей которой является мать жены Виталия Шабунина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление комуникации Нацполиции Украины.

Сегодня, 31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже возле входной двери квартиры, которая сдается в аренду, выявлено две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина.

На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления. После досмотра этому событию будет дана правовая квалификация.

Принимая во внимание эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия – их будут обеспечивать полицейские Киева, - сообщают в полиции.

Сам Шабунин сообщил, что "полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали".

Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами https://bit.ly/3pCGcDc, а й борщагівську квартиру батьків...

Posted by Vitaliy Shabunin on Thursday, December 31, 2020

Полицейские также напомнили о том, что самодельные взрывные устройства накануне были изъяты и у дверей квартиры матери Шабунина в Ровно. В тех гранатах не было средств подрыва.

Сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции области изъяли два корпуса гранат Ф-1 без средств подрыва, их отправят для проведения экспертизы, - отметили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что возле квартиры матери активиста Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

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