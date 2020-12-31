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31 декабря 2020, 11:53 503

Возле квартиры матери активиста Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство

31 декабря 2020, 11:53 503
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Активист расценил это как угрозы ему лично
Активист расценил это как угрозы ему лично
Фото Нацполиции
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В городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно состояло из двух гранат и черной коробки. Установлено, что в квартире живет мать общественного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Место у квартиры матери активиста Шабунина в Ровно, где найдено самодельное взрывное устройство, осмотрели сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лицо или лица, причастные к этому событию.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что его маме подложили взрывчатку под двери в Ровно, чтобы запугать его, а способствовала этому безнаказанность преступлений против активистов.

Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит, - написал Шабунин.

Он добавил, что кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности, и раскритиковал правоохранительную, судебную и безопасности системы.

Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція...

Posted by Vitaliy Shabunin on Wednesday, December 30, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что семье журналиста Лещенко угрожают из-за дела Татарова.

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