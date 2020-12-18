В Украине хотят вывести из пользования паспорта-книжечки: Раде рекомендуют принять закон

В этом законе прописан порядок постепенного перехода из паспорта в форме книжечки на паспорт в форме ID-карты

В этом законе прописан порядок постепенного перехода из паспорта в форме книжечки на паспорт в форме ID-карты

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В Украине хотят постепенно вывести паспорт в форме книжечки из пользования. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР. Такое решение принял комитет по вопросам прав человека. В этом законе прописан порядок постепенного перехода из паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки, оформленный с применением средств Единого государственного демографического реестра. Устанавливаются сроки действия паспорта. Нардепы рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривает, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не ограничивается. "Комитет поддержал законопроект №3986, №3986-1 предлагает отклонить", - указано в сообщении. Напомним, в октябре на портале "Дия" запустили профиль избирателя.

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