В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
С 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.uа.
"Соответствующие проекты новых цен одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
НКРЕКП утвердила на 2021 год тарифы для 22 облгазов, в 20 из них цены вырастут.
Как вырастут тарифы
- Тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 гривны до 1,55 гривны;
- "Киевгаза" - с 0,28 гривны до 0,32 гривны;
- "Одессагаза" - с 0,79 гривны до 0,89 гривны;
- "Полтавагаза" - с 1,09 гривны до 2,07 гривны;
- "Херсонгаза" - с 0,94 гривны до 1,8 гривны;
- "Луганскгаза" - с 0,92 гривны до 1,13 гривны.
Решение о повышении тарифов объясняют тем, что нужно компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.
Напомним, в октябре в Украине на 25% выросли цены на газ.