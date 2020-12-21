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В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
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21 декабря 2020, 10:58 202

В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы

21 декабря 2020, 10:58 202
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Тарифы вырастут для 20 из 22 облгазов Украины
Тарифы вырастут для 20 из 22 облгазов Украины
Рixabay
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С 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.uа.

"Соответствующие проекты новых цен одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

НКРЕКП утвердила на 2021 год тарифы для 22 облгазов, в 20 из них цены вырастут.

Как вырастут тарифы

  • Тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 гривны до 1,55 гривны;
  • "Киевгаза" - с 0,28 гривны до 0,32 гривны;
  • "Одессагаза" - с 0,79 гривны до 0,89 гривны;
  • "Полтавагаза" - с 1,09 гривны до 2,07 гривны;
  • "Херсонгаза" - с 0,94 гривны до 1,8 гривны;
  • "Луганскгаза" - с 0,92 гривны до 1,13 гривны.

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Решение о повышении тарифов объясняют тем, что нужно компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

Напомним, в октябре в Украине на 25% выросли цены на газ.

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