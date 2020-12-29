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29 декабря 2020, 09:41 216

В ОРДЛО паспорта РФ принудительно получили 300 тысяч украинцев - Резников

29 декабря 2020, 09:41 216
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Украина должна найти механизм, как с этими последствиями действовать правильно
Украина должна найти механизм, как с этими последствиями действовать правильно
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины, а в Крыму эта цифра превышает 2 миллиона.

Как передает RegioNews, об этом Резников рассказал в интервью "ТСН".

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.

Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - отметил он.

По его словам, данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки. "Даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ".

Когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - добавил Резников.

Напомним, Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников.

ОРДЛО паспорт Донбасс украинцы Алексей Резников
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