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Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос
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28 декабря 2020, 14:04 8

Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос

28 декабря 2020, 14:04 8
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Фото: European Best Destinations
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Фонд "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии провел социологическое исследование, согласно которому, 81% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные исследования.

Однако, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии коронавируса: почти на 14 % возросло количество респондентов, которые проведут новый год в семейном кругу, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости", - говорится в результатах опроса.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании.

Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать. Среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны праздновать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%).

Ранее сообщалось, кого украинцы хотят видеть во главе государства.

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