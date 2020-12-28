Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос

На предпочтения украинцев очень заметно повлияла эпидемия коронавируса

На предпочтения украинцев очень заметно повлияла эпидемия коронавируса

Фото: European Best Destinations

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные исследования.

Однако, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии коронавируса: почти на 14 % возросло количество респондентов, которые проведут новый год в семейном кругу, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости", - говорится в результатах опроса.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании.

Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать. Среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны праздновать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%).

Ранее сообщалось, кого украинцы хотят видеть во главе государства.