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Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
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28 декабря 2020, 11:32 111

Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома

28 декабря 2020, 11:32 111
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На католическое Рождество в городе было много туристов
Фото: city-adm.lviv.ua
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Городской глава Львова Андрей Садовый призвал местных жителей остаться в Новогоднюю ночь дома и не подвергать опасности себя и родных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

В этом году основной акцент делается на празднование Нового года дома, с родными. Львов не делает каких-то громких забав... Лучше побыть в это время на изоляции, ведь ничего ценнее здоровья нет. Этот год особенный, поэтому лучше в этот праздничный период оставаться дома", - подчеркнул Садовый.

Он добавил, что каждый год на новогодне-рождественский период приезжает очень много гостей. Этот год также не стал исключением, на католическое Рождество было много туристов во Львове.

Напомним, 23 декабря депутаты Львовского горсовета избрали секретаря и председателей фракций.

коронавирус карантин праздник туристы Андрей Садовый
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