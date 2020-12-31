У новорічну ніч безпеку українців забезпечуватимуть 23 тисячі правоохоронців

У понад 400 населених пунктах планують майже пів тисячі масових заходів

У понад 400 населених пунктах планують майже пів тисячі масових заходів

Фото Нацполіції

Загалом до забезпечення публічної безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

У ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів. Безпеку і порядок там забезпечуватимуть близько 23 тисяч правоохоронців.

Правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян.

Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, понад 80% українців планують зустріти 2021 рік вдома, а в МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч.