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31 грудня 2020, 16:36 6

У новорічну ніч безпеку українців забезпечуватимуть 23 тисячі правоохоронців

31 грудня 2020, 16:36 6
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У понад 400 населених пунктах планують майже пів тисячі масових заходів
У понад 400 населених пунктах планують майже пів тисячі масових заходів
Фото Нацполіції
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Загалом до забезпечення публічної безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

У ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів. Безпеку і порядок там забезпечуватимуть близько 23 тисяч правоохоронців.

Правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян.

Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, понад 80% українців планують зустріти 2021 рік вдома, а в МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч.

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