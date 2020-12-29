В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать дольше

Также круглосуточно будет работать фуникулер

Также круглосуточно будет работать фуникулер

Фото: из открытых источников

В Киеве в новогоднюю ночь работа метро будет продлена на 2 часа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В КГГА предупредили о возможных ограничениях на вход для пассажиров на станциях "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций", - рассказали в КГГА.

Также в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать фуникулер.

Напомним, СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского.