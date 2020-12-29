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29 декабря 2020, 18:16 5

В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать дольше

29 декабря 2020, 18:16 5
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Также круглосуточно будет работать фуникулер
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Фото: из открытых источников
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В Киеве в новогоднюю ночь работа метро будет продлена на 2 часа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

В КГГА предупредили о возможных ограничениях на вход для пассажиров на станциях "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций", - рассказали в КГГА.

Также в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать фуникулер.

Напомним, СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского.

Киев Новый год метро КГГА праздник
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