Буковинец пытался почтой отправить во Францию пулемет времен Второй мировой войны
Житель Черновицкой области пытался почте переслать во Францию раритетный пулемет времен Второй мировой войны, который еще называют «циркулярной пилой Гитлера».
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни, пишет RegioNews.
Отправитель необычной посылки указал в сопроводительных документах, что в пакете лежат запчасти, однако таможенники усомнились в правдивости его слов – оружие было тщательно завернуто в фольгу, но на сканере отразились контуры оружия. Поэтому таможенники решили осмотреть посылку.
В фольге оказался раритетный немецкий пулемет времен Второй мировой MG 42. Он мог осуществлять вплоть до 1300 выстрелов в минуту и за это получил название "циркулярная пила Гитлера".
Сейчас оружие на экспертизе. Где его взял отправитель - выясняют.
Напомним, 19 декабря в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов.