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20 декабря 2020, 12:11 1202

Буковинец пытался почтой отправить во Францию пулемет времен Второй мировой войны

20 декабря 2020, 12:11 1202
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Раритетное оружие еще называют "циркулярной пилой Гитлера"
Раритетное оружие еще называют "циркулярной пилой Гитлера"
Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы
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Житель Черновицкой области пытался почте переслать во Францию раритетный пулемет времен Второй мировой войны, который еще называют «циркулярной пилой Гитлера».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни, пишет RegioNews.

Отправитель необычной посылки указал в сопроводительных документах, что в пакете лежат запчасти, однако таможенники усомнились в правдивости его слов – оружие было тщательно завернуто в фольгу, но на сканере отразились контуры оружия. Поэтому таможенники решили осмотреть посылку.

В фольге оказался раритетный немецкий пулемет времен Второй мировой MG 42. Он мог осуществлять вплоть до 1300 выстрелов в минуту и за это получил название "циркулярная пила Гитлера".

Сейчас оружие на экспертизе. Где его взял отправитель - выясняют.

Напомним, 19 декабря в Одесской области сотрудники Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов.

таможня оружие Буковина контрабанда Черновицкая область
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