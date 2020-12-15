Профсоюзы заявляют о критической ситуации на Криворожском горно-обогатительном комбинате окисленных руд

Профсоюз металлургов и горняков Украины написал открытое письмо к главе правительства

Профсоюз металлургов и горняков Украины написал открытое письмо к главе правительства

Фото из открытых источников

Профсоюзы просят у правительства дополнительного финансирования из Госбюджета Украины для Государственного предприятия «Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на открытое письмо профсоюза.

В открытом письме профсоюзовцев сообщается о систематическом недофинансировании Криворожского комбината из госбюджета. Это уже привело к ликвидации большей части его подразделений.

Вместе с тем, перспектива прекращения деятельности ГП "Дирекция КГОКОР" ставит под угрозу обеспечение технологической и экологической безопасности города Долинска Кировоградской области, сообщается в письме. Ведь, кроме своей основной функции (сохранение и охрана инфраструктуры горно-обогатительного комбината окисленных руд), предприятие является единственным производителем услуг водоснабжения и водоотведения в данном населенном пункте.

Как отмечают в профсоюзе, трудовой коллектив ГП "Дирекция КГОКОР" уже пятый год работает в условиях неполной рабочей недели, вследствие чего почти у 70% работающих заработная плата меньше минимальной. По состоянию на 7 декабря текущего года средства на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда, которые финансируются из Государственного бюджета, за период январь-октябрь 2020 году полностью использованы.

До конца года ожидаемая задолженность по погашению первоочередных платежей составит 7,3 млн грн, в том числе: - заработная плата с начислениями – 4,3 млн грн, - электроэнергия – 2,3 млн грн, - горюче-смазочные материалы – 0,7 млн грн. Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять соответствующие меры относительно дополнительного финансирования ГП "Дирекция КГОКОР" в 2020 году в сумме 7,3 млн грн, - пишет в письме председатель профсоюза металлургов и горняков А.Рябко.

Автор письма убежден, что выделение средств позволит продолжить деятельность предприятия, своевременно выплачивать заработную плату работникам и обеспечить экологическую безопасность города Долинская Кировоградской обл. Они просят информировать профсоюз о принятых мерах.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз горняков грозит масштабным управляемым протестом.