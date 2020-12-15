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15 декабря 2020, 14:16 11

Более миллиона: стало известно, сколько государство тратит на одного работника НАБУ

15 декабря 2020, 14:16 11
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Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов
Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов
Фото: из открытых источников
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Расходы Национального антикоррупционного бюро Украины на 1 сотрудника в год составляют 1,32 млн грн при общем количестве в 700 работников бюро.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что при бюджете в 0,9 млрд грн в год 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн грн возмещенных убытков в государственный бюджет.

Отмечается, что размеры должностных окладов на 2020 год в НАБУ составляют:

  • директор НАБУ - 200 тыс. грн;
  • первый заместитель и заместитель директора НАБУ - 100 тыс. грн;
  • руководитель управления - 75,6 тыс. грн;
  • директор территориального управления - 63 тыс. грн;
  • обычный детектив НАБУ - 47,7 тыс. грн.

Также работники НАБУ получают надбавки:

  • за выслугу лет: до 5 лет - 15%, более 5 лет - 20%, более 10 лет - 30%, более 15 лет - 40%;
  • за научную степень - до 20%;
  • за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне - до 10%.

Ранее сообщалось, что в парламенте раскритиковали госбюджет-2021 из-за недостаточного финансирования полиции.

финансирование НАБУ зарплаты бюджет правоохранители
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