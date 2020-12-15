Более миллиона: стало известно, сколько государство тратит на одного работника НАБУ
Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов
Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов
Расходы Национального антикоррупционного бюро Украины на 1 сотрудника в год составляют 1,32 млн грн при общем количестве в 700 работников бюро.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что при бюджете в 0,9 млрд грн в год 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн грн возмещенных убытков в государственный бюджет.
Отмечается, что размеры должностных окладов на 2020 год в НАБУ составляют:
- директор НАБУ - 200 тыс. грн;
- первый заместитель и заместитель директора НАБУ - 100 тыс. грн;
- руководитель управления - 75,6 тыс. грн;
- директор территориального управления - 63 тыс. грн;
- обычный детектив НАБУ - 47,7 тыс. грн.
Также работники НАБУ получают надбавки:
- за выслугу лет: до 5 лет - 15%, более 5 лет - 20%, более 10 лет - 30%, более 15 лет - 40%;
- за научную степень - до 20%;
- за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне - до 10%.
Ранее сообщалось, что в парламенте раскритиковали госбюджет-2021 из-за недостаточного финансирования полиции.
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