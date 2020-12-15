Более миллиона: стало известно, сколько государство тратит на одного работника НАБУ

Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов

Зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех сотрудников правоохранительных органов

Фото: из открытых источников

Расходы Национального антикоррупционного бюро Украины на 1 сотрудника в год составляют 1,32 млн грн при общем количестве в 700 работников бюро.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что при бюджете в 0,9 млрд грн в год 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн грн возмещенных убытков в государственный бюджет.

Отмечается, что размеры должностных окладов на 2020 год в НАБУ составляют:

директор НАБУ - 200 тыс. грн;

первый заместитель и заместитель директора НАБУ - 100 тыс. грн;

руководитель управления - 75,6 тыс. грн;

директор территориального управления - 63 тыс. грн;

обычный детектив НАБУ - 47,7 тыс. грн.

Также работники НАБУ получают надбавки:

за выслугу лет: до 5 лет - 15%, более 5 лет - 20%, более 10 лет - 30%, более 15 лет - 40%;

за научную степень - до 20%;

за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне - до 10%.

Ранее сообщалось, что в парламенте раскритиковали госбюджет-2021 из-за недостаточного финансирования полиции.