Профсоюз горняков угрожает масштабным управляемым протестом

К протесту призовут, если до 20 декабря перед шахтерами не закроют зарплатную задолженность

К протесту призовут, если до 20 декабря перед шахтерами не закроют зарплатную задолженность

Фото из сообщения Михаила Волинца в Facebook

О масштабном протесте шахтеров, если перед ними не закроют зарплатную задолженность, предупреждает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Об этом сообщил Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В случае, если власть не закроет зарплатную задолженность перед шахтерами до 20 декабря, как это было обещано во время последнего заседания правительства - Независимый профсоюз горняков Украины будет призывать всех горняков госшахт к проведению забастовок во всех доступных формах. В этот раз не будет отдельных, региональных протестов! Будет один масштабный, управляемый! – написал Михаил Волынец.

Профсоюзный деятель добавил, что на этот момент об отказе спускаться в забой или отгружать уголь пока не будет полного расчета с долгами - заявили горняки шахт ГП "Львовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Селидовуголь".

Также он напомнил, что по состоянию на пятницу 11 декабря, зарплатный долг перед работниками угольных предприятий государственной формы собственности превысил 2 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что шахтерам Львовщины задолженность по зарплате обещают погасить.