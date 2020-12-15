Расходы на содержание Рады в 2021 году вырастут на полмиллиарда

Деятельность парламента в следующем году обойдется на 500 миллионов гривен дороже

Деятельность парламента в следующем году обойдется на 500 миллионов гривен дороже

Фото: flickr

Согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, на содержание Верховной Рады предлагается заложить больше чем 2,5 миллиарда гривен. На содержание Рады в течение 2020 года потратили около 2 миллиардов.

Об этом говорится в проекте бюджета, обнародованном на сайте парламента, передает RegioNews.

Так, на оплату труда и начисление зарплат Рады хотят выделить 655 миллионов 410 тысяч гривен, это на 50 миллионов больше, чем в 2020 году.

На зарплаты сотрудников Аппарата предусмотрели 747,6 миллиона гривен. Работа парламентского канала "Рада" обойдется в 56,6 миллиона гривен, а выпуск газеты "Голос Украины" - 27 млн ​​грн (в 2020 году эта сумма была 16 млн грн.).

Парламентские буфеты обойдутся налогоплательщикам в 4,1 миллиона гривен. На проведение ремонтных работ в помещениях Верховной Рады заложили только 300 тысяч гривен.

На обеспечение деятельности одного нардепа в 2021 году предусмотрели 334,3 тысячи гривен, это сумма без заработной платы. Депутат может получить 237 250 гривен компенсации за наем жилья. 90 тысяч гривен в год или 7500 гривен ежемесячно, депутат получит компенсации за поездки по территории Украины.

Напомним, более миллиона: стало известно, сколько государство тратит на одного работника НАБУ.