Профспілки заявляють про критичну ситуацію на Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті окислених руд

Профспілка металургів і гірників України написала відкритий лист до глави уряду

Профспілка металургів і гірників України написала відкритий лист до глави уряду

Фото з відкритих джерел

Профспілки просять в уряду додаткового фінансування з Держбюджету України для Державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відкритий лист профспілки.

У відкритому листі профспілчан повідомляється про систематичне недофінансування Криворізького комбінату з держбюджету. Це вже призвело до ліквідації більшої частини його підрозділів.

Разом з тим, перспектива припинення діяльності ДП "Дирекція КГЗКОР" ставить під загрозу забезпечення технологічної та екологічної безпеки міста Долинська Кіровоградської області, повідомляється в листі. Адже, крім своєї основної функції (збереження та охорона інфраструктури гірничо-збагачувального комбінату окислених руд), підприємство є єдиним виробником послуг водопостачання та водовідведення в цьому населеному пункті.

Як зазначають у профспілці, трудовий колектив ДП "Дирекція КГЗКОР" вже п’ятий рік працює в умовах неповного робочого тижня, внаслідок чого майже у 70% працюючих заробітна плата менша за мінімальну. Станом на 7 грудня поточного року кошти на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці, які фінансуються з Державного бюджету, за період січень-жовтень 2020 року повністю використані.

До кінця року очікувана заборгованість з погашення першочергових платежів становитиме 7,3 млн грн, в тому числі: - заробітна плата з нарахуваннями – 4,3 млн грн, - електроенергія – 2,3 млн грн, - паливно-мастильні матеріали – 0,7 млн грн. Враховуючи викладене, просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити відповідних заходів щодо додаткового фінансування ДП "Дирекція КГЗКОР" у 2020 році у сумі 7,3 млн грн, - пише в листі голова профспілки металургів і гірників О.Рябко.

Автор листа переконаний, що виділення коштів дозволить продовжити діяльність підприємства, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам та забезпечити екологічну безпеку міста Долинська Кіровоградської обл. Вони просять інформувати профспілку про вжиті заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що профспілка гірників погрожує масштабним керованим протестом.