Состояние Кернеса не изменилось, - пресс-секретарь
Врачи за ним наблюдают
Врачи за ним наблюдают
Состояние городского головы Харькова, у которого на прошлой неделе отказали почки, не изменилось.
Об этом в УНН сообщил его пресс-секретарь.
Как сообщил директор департамента по делам информации и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, состояние Геннадия Кернеса, у которого на прошлой неделе отказали почки, не изменился.
Состояние (Геннадия Кернеса — ред.) пока без изменений. Врачи наблюдают за ним. Пока ничего больше не могу сказать, - заявил Сидоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова Кернеса резко ухудшилось.
В горсовете Харькова утверждают, что Кернес сможет работать, несмотря на ухудшение состояния здоровьяВсе новости »
11 декабря 2020, 17:27Мэру Харькова Кернесу подняли зарплату
10 декабря 2020, 09:24В Харькове избрали секретаря горсовета: кто им стал
09 декабря 2020, 13:29
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу