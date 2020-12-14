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Состояние Кернеса не изменилось, - пресс-секретарь
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14 декабря 2020, 16:11 11

Состояние Кернеса не изменилось, - пресс-секретарь

14 декабря 2020, 16:11 11
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Врачи за ним наблюдают
Врачи за ним наблюдают
Фото из открытых источников
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Состояние городского головы Харькова, у которого на прошлой неделе отказали почки, не изменилось.

Об этом в УНН сообщил его пресс-секретарь.

Как сообщил директор департамента по делам информации и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, состояние Геннадия Кернеса, у которого на прошлой неделе отказали почки, не изменился.

Состояние (Геннадия Кернеса — ред.) пока без изменений. Врачи наблюдают за ним. Пока ничего больше не могу сказать, - заявил Сидоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова Кернеса резко ухудшилось.

мэр Харьков Геннадий Кернес здоровье
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