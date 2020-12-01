Спикер ТКГ Арестович рассказал о планах по возвращению Донбасса

Возвращение оккупированных россиянами территорий Донбасса состоит из двух процессов

Возвращение оккупированных россиянами территорий Донбасса состоит из двух процессов

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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Алексей Арестович заявил, что возвращение оккупированных россиянами территорий Донбасса состоит из двух процессов - интеграции и деоккупации.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом, пишет RegioNews.

По словам Арестовича, процесс реинтеграции уже начался - "Борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие центров предоставления административных услуг".

Он напомнил, что работа по реинтеграции ведется постоянно, в частности, 620 тысячам жителей ОРДЛО Украина продолжает выплачивать пенсии.

По его словам, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре рамки - внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, и готовность армии".

"Возвращение дипломатическим путем получается тогда, когда три любые рамки сошлись – одной любой, которой можно пренебречь", - подытожил Арестович.

Напомним, 28 октября Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ.