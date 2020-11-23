СБУ разоблачила схему незаконной поставки продукции в оккупированный Крым
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на территорию АР Крым.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что из-за незаконного механизма товары, согласно внешнеэкономическим контрактам, поставляли на адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ.
Потом через налаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым.
На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные согласно российского оккупационного законодательства", - говорится в сообщении.
В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории.
Установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиалы по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции", - сообщили оперативники.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб.