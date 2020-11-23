СБУ разоблачила схему незаконной поставки продукции в оккупированный Крым

В Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию, которая подтверждает ведение незаконного бизнеса на полуострове

В Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию, которая подтверждает ведение незаконного бизнеса на полуострове

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на территорию АР Крым.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что из-за незаконного механизма товары, согласно внешнеэкономическим контрактам, поставляли на адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ.

Потом через налаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым.

На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные согласно российского оккупационного законодательства", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории.

Установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиалы по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции", - сообщили оперативники.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб.