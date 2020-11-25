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25 ноября 2020, 13:58 11

В Офисе генпрокурора обещают, что Украина не будет преследовать крымчан и жителей ОРДЛО за российские паспорта

25 ноября 2020, 13:58 11
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Киев считает, что российское гражданство навязано этим людям
Киев считает, что российское гражданство навязано этим людям
Фото: Википедия
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Украина не будет преследовать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма, которые получили российские паспорта. Киев считает, что российское гражданство навязано этим людям.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, пишет RegioNews.

"Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто заставляет получать эти паспорта... российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязаным", - отметил Мамедов.

По его словам, наличие российского паспорта - это обязательное условие пребывания на полуострове Крым, поскольку в противном случае крымчан привлекают к ответственности за нарушение миграционных норм в России.

"Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов будет нарушен вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права", - добавил Мамедов.

Он также отметил, что на оккупированном Донбассе выдано более 65 000 российских паспортов, а так называемое "гражданство" незаконных образований получили более полумиллиона человек, или около 15% населения.

Напомним, что Офис генпрокурора расследует участие более 250 иностранцев в составе боевиков Донбасса.

ОРДЛО Офис генпрокурора Донбасс Украина Крым
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