В Кабмине заявили, что реинтеграция Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом

Объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Объединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Фото: mtot.gov.ua

Вопрос реинтеграции оккупированного Донбасса рассматривается только в комплексе с Крымом. При этом Российская Федерация продолжит отвлекать внимание международной общественности от украинского полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, обїединение кейсов Донбасса и Крыма положено в основу структуры министерства.

"Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно сочетание этих двух кейсов дает нам в будущем предпочтение в направлении деоккупации этих территорий", - отметил Яременко.

Он также подчеркнул, что вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова", - считает Яременко.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, сколько времени займет полное разминирование Донбасса.