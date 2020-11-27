Президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации

Ранее назначение Гриневецкого на эту должность согласовало Правительство.

Ранее назначение Гриневецкого на эту должность согласовало Правительство.

Фото с сайта Офиса президента

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

Соответствующий указ № 520/2020 Глава государства подписал 27 ноября 2020 года.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Поэтому Президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы, - говорится в сообщении.

Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года. Имеет почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады, государственные награды.

Как сообщалось ранее, Зеленский официально отправил в отставку троих глав ОГА.