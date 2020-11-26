На Одесщине тонет судно спасателей: вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов

Локализовать аварию пока не удалось

Локализовать аварию пока не удалось

Фото: dumskaya.net

Под Черноморском (Одесская область) начало тонуть судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист", которое стоит на причале. Со слов сотрудников МПСС, вокруг тонущего буксира образовалась пятно нефтепродуктов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Думская".

Так, по данным издания, персонал пытался откачать воду из отсеков, однако по состоянию на вечер 25 ноября так и не удалось локализовать аварию.

Спасатели рассказывают, что в Александровке, где стоит "Аметист", несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и перегородки.

"Аметист" - морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узла, экипаж 35 человек.

Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Напомним, 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.